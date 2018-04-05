Прокуроров заставят выбирать между переездом и увольнением

Прокуроры районов и субъектов федерации, не желающие менять регион после истечения пятилетнего срока, рискуют быть уволенными.

Соответствующий законопроект разработал и собирается в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Некоторое время назад в законодательство о прокуратуре были внесены изменения, установившие пятилетний срок работы для прокуроров районов и субъектов. Это было сделано с целью исключить появления у работников ведомства коррупционных связей. В порядке исключения прокурорам разрешили продлевать контракты на такой же срок.

Однако как быть с прокурором, не желающим менять место и после истечения 10-летнего срока, в законе не оговорено. Проект Валеева призван устранить данный пробел. Согласно ему, в таких случаях прокуроры будут подлежать увольнению с выплатой денежных пособий в зависимости от выслуги лет, пишет «Российская газета».

По словам автора, в случае принятия, поправка начнет работать через несколько лет, когда истекут сроки полномочий назначенных год-полтора назад прокуроров.