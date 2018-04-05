Прокуроров заставят выбирать между переездом и увольнением

Прокуроры районов и субъектов федерации, не желающие менять регион после истечения пятилетнего срока, рискуют быть уволенными.

Соответствующий законопроект разработал и собирается в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Некоторое время назад в законодательство о прокуратуре были внесены изменения, установившие пятилетний срок работы для прокуроров районов и субъектов. Это было сделано с целью исключить появления у работников ведомства коррупционных связей. В порядке исключения прокурорам разрешили продлевать контракты на такой же срок.

Однако как быть с прокурором, не желающим менять место и после истечения 10-летнего срока, в законе не оговорено. Проект Валеева призван устранить данный пробел. Согласно ему, в таких случаях прокуроры будут подлежать увольнению с выплатой денежных пособий в зависимости от выслуги лет, пишет «Российская газета».

По словам автора, в случае принятия, поправка начнет работать через несколько лет, когда истекут сроки полномочий назначенных год-полтора назад прокуроров.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума
Следующая новость Выпускникам хотят вручать медали по результатам ЕГЭ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО