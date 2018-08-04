Прокурорам разрешили контролировать расходы экс-чиновников

Президентом России Владимиром Путиным подписан документ, разрешающий прокурорам контролировать расходы экс-чиновников.

Следить за расходами разрешается в течение полугода после увольнения.

Закон также предусматривает получение организациями информации от кредитных учреждений о доходах физических и юридических лиц, передает телеканал «360». При этом передавать эти сведения третьим лицам запрещено.

Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%. Докумени вступит в силу 1 января 2019 года.