Прокурорам разрешили контролировать расходы экс-чиновников
Президентом России Владимиром Путиным подписан документ, разрешающий прокурорам контролировать расходы экс-чиновников.
Следить за расходами разрешается в течение полугода после увольнения.
Закон также предусматривает получение организациями информации от кредитных учреждений о доходах физических и юридических лиц, передает телеканал «360». При этом передавать эти сведения третьим лицам запрещено.
Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%. Докумени вступит в силу 1 января 2019 года.
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