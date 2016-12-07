Прокурор потребовал пожизненного заключения для 74-летнего Ратко Младича

Представитель обвинения Алан Тигер потребовал пожизненного заключения бывшего сербского военачальника Ратко Младича, обвиняемого в военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Боснии в период с 1992 по 1995 год.

По версии обвинения, Младич отдавал приказы, когда его военные убивали и изгоняли тысячи человек из сербского анклава в Боснии, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По словам прокурора, «любой приговор кроме самого сурового станет оскорблением памяти жертв» событий в Боснии.

Ранее сообщалось, что 74-летний Младич по состоянию здоровья не выдерживает длинные судебные заседания, но продолжает настаивать на своей невиновности.