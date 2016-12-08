Прокурор попросил приговорить генерала Сугробова к 22 годам колонии
Обвинение попросило назначить бывшему начальнику антикоррупционного главка МВД России генерал-лейтенанту Денису Сугробову наказание в виде 22 лет лишения свободы.
Отбывать срок генерал должен будет в колонии строгого режима. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Сугробова Юрий Востриков.
Генерал обвиняется в организации преступного сообщества, в состав которого входили его подчиненные. Всего фигурантами дела объемом около 400 томов являются 10 человек. Им вменяется превышение должностных полномочий и провокация взятки.
Потерпевшими по делу признаны 30 человек. Из них 13 предъявили подсудимым иски на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.
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