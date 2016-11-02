Прокурор оценила нанесенный директором библиотеки Шариной ущерб в 2,2 млн рублей

Государственный обвинитель оценила сумму ущерба нанесенного действиями бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной в 2,2 миллиона рублей.

- По двум эпизодам растраты Шарина причинила ущерб на общую сумму 2,178 миллиона рублей, — сообщила прокурор РИА «Новости».

Согласно данным обвинения, Шарина организовала перевод нескольких платежных поручений в 2011 году на счет адвокатской коллегии «Еким и партнеры» на сумму 297 тысяч рублей, а также в период с 2011 по 2013 год устроила на работу в библиотеку юристов и выплачивала им зарплату, причинив таким образом государственному учреждению ущерб на сумму около 1,881 миллиона рублей.

Присутствовавшая в суде новый директор библиотеки Наталья Видинеева, заступившая на должность 21 января 2016 года заявила, что не смогла по запросу следствия найти отчеты и документы по трудоустройству юристов, на зарплату которых подсудимая, как считает следствие, выделила деньги из бюджета.

- Юристы на рабочем месте не появлялись. Зачем не один, а целых два юриста учреждению, я не знаю, — сказала директор Видинеева.

Ранее Шариной были предъявлены обвинения в экстремизме, она находится под домашним арестом с октября 2016 года.

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