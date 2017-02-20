Прокурор Черногории заявил о причастности России к попытке переворота в стране

Некоторые «российские государственные органы» были замешаны в попытке переворота в Черногории в октябре прошлого года. Об этом заявил спецпрокурор страны Миивое Катнич.

В интервью местному телеканалу он пояснил, что соответстующие выводы были сделаны на основании показаний фигурантов дела о перевороте, а также из содержания их разговоров, сообщает РИА «Новости».

По его словам, возглавлял группу лиц, планировавших переворот и убийство тогдашнего главы правительства гражданин России Эдуард Шишмаков. Катнич заявил, что россиянин является сотрудником спецслужб РФ. До событий в Черногории он якобы бы выдворен из Польши за шпионаж.

Ранее британские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили о причастности России к попытке переворота в Черногории и покушению на премьер-министра Мило Джукановича. Москва эти обвинения отвергает. Кроме того, некоторое время назад в прокуратуре Черногории заявили об отсутствии доказательств вмешательства РФ в указанные события.

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