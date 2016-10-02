Прокурор Чечни уточнил призыв Кадырова «расстреливать нарушителей покоя»

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что нарушителей покоя следует расстреливать, были вырваны из контекста, а потому неправильно истолкованы. Такое заявление сделал прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров.

- Глава республики не является практикующим юристом, и только этим объясняются погрешности в отдельных его высказываниях. Кстати, сам он тоже неоднократно писал об этом на своей странице в социальной сети, — цитирует прокурора РБК.

По словам Абдул-Кадырова, речь шла о том, что наркоманы и токсикоманы являются мишенью для вербовщиков террористов и, переходя эту грань, становятся общественно опасными, а с террористами не ведут никаких переговоров - их задерживают или уничтожают на месте в случае оказания вооруженного сопротивления.

- Именно в таком контексте следует воспринимать слова Кадырова, - подчеркнул прокурор Чечни.