Прокурдскую партию в Турции обвинили в финансировании терроризма

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил прокурдскую оппозиционную Партию демократии народов в финансировании терроризма. Глава правительства заявил, что руководство партии на протяжении многих лет перечисляло выделяемые ей госсредства на финансирование терроризма.

Сами лидеры партии ранее объявили, что в знак протеста против недавних арестов лидеров и некоторых депутатов ПДН приостанавливает участие в общих заседаниях парламента страны, сообщает ТАСС.

Всего в парламенте заседают 59 депутатов от ПДН, 12 из которых были задержаны на этой неделе за то, что не явились в прокуратуру для дачи показаний по делу о попытке госпереворота 16 июля.