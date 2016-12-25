Прокуратура США заявила о невозможности закрытия Фонда Трампа
Благотворительный фонд избранного президента США Дональда Трампа не может быть распущен до тех пор, пока в отношении организации ведется расследование, сообщила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник.
- Фонд все еще под следствием и не может быть закрыт, пока оно не завершится, — написала Спиталник на своей странице в Twitter.
Ранее Трамп заявил о роспуске и закрытии фонда, носящего его имя, из-за возможного конфликта интересов во время его президентского срока. Вместе с тем, прокуратура Нью-Йорка в сентябре текущего года начала в отношении фонда расследование, так как организация не зарегистрирована в администрации штата, что является нарушением закона. Об этом сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Советник Обамы назвал Китай главным конкурентом США
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии