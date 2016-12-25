Прокуратура США заявила о невозможности закрытия Фонда Трампа

Благотворительный фонд избранного президента США Дональда Трампа не может быть распущен до тех пор, пока в отношении организации ведется расследование, сообщила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник.

- Фонд все еще под следствием и не может быть закрыт, пока оно не завершится, — написала Спиталник на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп заявил о роспуске и закрытии фонда, носящего его имя, из-за возможного конфликта интересов во время его президентского срока. Вместе с тем, прокуратура Нью-Йорка в сентябре текущего года начала в отношении фонда расследование, так как организация не зарегистрирована в администрации штата, что является нарушением закона. Об этом сообщает «Интерфакс».