Прокуратура Южной Кореи получила доказательства вины президента
Прокуратура Южной Кореи получила аудиозаписи, доказывающие вину президента страны Пак Кын Хе в коррупционных преступлениях.
По словам источника газеты The Korea Times, достаточно было бы обнародовать всего десять секунд записи, чтобы граждане страны вышли на улицы не со свечами, а с факелами.
Собеседник издания отметил, что в распоряжении прокуратуры оказались около 50 аудиофайлов, содержащих устные распоряжения президента относительно ее близкой подруги Чхве Сун Силь.
Парламент Республики Корея намерен на предстоящей неделе начать процедуру импичмента в отношении президента, сообщает ТАСС.
20 ноября стали известны промежуточные результаты расследования, согласно которым, Чхве Сун Силь, а также двум бывшим высокопоставленным сотрудникам администрации президента предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.
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