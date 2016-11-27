Прокуратура Южной Кореи получила доказательства вины президента

Прокуратура Южной Кореи получила аудиозаписи, доказывающие вину президента страны Пак Кын Хе в коррупционных преступлениях.

По словам источника газеты The Korea Times, достаточно было бы обнародовать всего десять секунд записи, чтобы граждане страны вышли на улицы не со свечами, а с факелами.

Собеседник издания отметил, что в распоряжении прокуратуры оказались около 50 аудиофайлов, содержащих устные распоряжения президента относительно ее близкой подруги Чхве Сун Силь.

Парламент Республики Корея намерен на предстоящей неделе начать процедуру импичмента в отношении президента, сообщает ТАСС.

20 ноября стали известны промежуточные результаты расследования, согласно которым, Чхве Сун Силь, а также двум бывшим высокопоставленным сотрудникам администрации президента предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

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