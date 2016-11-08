Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах Samsung

В офисах компании Samsung Electronics прошли обыски в связи с громким коррупционным скандалом в окружении президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Цель следственных мероприятий – установить, получала ли дочь одной из главных фигуранток скандала Чхве Сун Силь нелегальную финансовую поддержку от компании, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап. По версии следствия, компания могла предоставить средства в размере около трех миллионов евро фирме, связанной с Чхве Сун Силь и ее дочерью.

В Samsung Electronics факт проведения обысков подтвердили, однако не рассказали о причинах их проведения.

Ранее сообщалось, что Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, осуществляла крупные незаконные финансовые операции, а также вмешивалась в кадровые назначения и работу администрации главы государства, вносила по своему усмотрению правки в тексты речей президента страны.

Новости по теме
Теги:
События: скандалы
Следующая новость Пострадавших с траулера «Новоульяновск» доставили на сушу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО