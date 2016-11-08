Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах Samsung

В офисах компании Samsung Electronics прошли обыски в связи с громким коррупционным скандалом в окружении президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Цель следственных мероприятий – установить, получала ли дочь одной из главных фигуранток скандала Чхве Сун Силь нелегальную финансовую поддержку от компании, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап. По версии следствия, компания могла предоставить средства в размере около трех миллионов евро фирме, связанной с Чхве Сун Силь и ее дочерью.

В Samsung Electronics факт проведения обысков подтвердили, однако не рассказали о причинах их проведения.

Ранее сообщалось, что Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, осуществляла крупные незаконные финансовые операции, а также вмешивалась в кадровые назначения и работу администрации главы государства, вносила по своему усмотрению правки в тексты речей президента страны.