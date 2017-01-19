Прокуратура ДНР возбудила дело против командовавшего обстрелом Горловки офицера ВСУ

В отношении офицера Вооруженных сил Украины Вячеслава Власенко, который командовал обстрелом окраин Горловки 15 января, генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры ДНР Роман Белоус.

- Возбуждено уголовное дело в отношении командира 46 отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» полковника Вячеслава Власенко и других лиц по факту совершения террористических актов по предварительному сговору, что повлекло тяжкие последствия, а также ведения ими агрессивной войны по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 ст. 229 и частью 2 ст. 423 УК ДНР», — цитирует Белоуса Донецкое агентство новостей.

Белоус уточнил, что именно Власенко отдавал приказы на обстрел окраины Горловки 15 января, в результате чего получил ранение трехлетний ребенок.

На данный момент следственные органы Генпрокуратуры ДНР ведут сбор и документирование материалов, проводят опросы свидетелей и пострадавших.

Ранее сообщалось, что вечером 15 января при минометном обстреле поселка Доломитное на севере Горловики был ранен трехлетний Кирилл Мироненко. Как позже рассказала мама малыша, украинский снаряд попал прямо в дом. В помещении на момент обстрела находился и семилетний брат Кирилла, который получил сильную психологическую травму.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ДНР
Следующая новость Москвичей пугают шквалистым ветром со снегом и гололедицей к вечеру 19 января

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО