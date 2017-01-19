Прокуратура ДНР возбудила дело против командовавшего обстрелом Горловки офицера ВСУ

В отношении офицера Вооруженных сил Украины Вячеслава Власенко, который командовал обстрелом окраин Горловки 15 января, генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил начальник следственного управления Генпрокуратуры ДНР Роман Белоус.

- Возбуждено уголовное дело в отношении командира 46 отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» полковника Вячеслава Власенко и других лиц по факту совершения террористических актов по предварительному сговору, что повлекло тяжкие последствия, а также ведения ими агрессивной войны по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 ст. 229 и частью 2 ст. 423 УК ДНР», — цитирует Белоуса Донецкое агентство новостей.

Белоус уточнил, что именно Власенко отдавал приказы на обстрел окраины Горловки 15 января, в результате чего получил ранение трехлетний ребенок.

На данный момент следственные органы Генпрокуратуры ДНР ведут сбор и документирование материалов, проводят опросы свидетелей и пострадавших.

Ранее сообщалось, что вечером 15 января при минометном обстреле поселка Доломитное на севере Горловики был ранен трехлетний Кирилл Мироненко. Как позже рассказала мама малыша, украинский снаряд попал прямо в дом. В помещении на момент обстрела находился и семилетний брат Кирилла, который получил сильную психологическую травму.