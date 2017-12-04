Прокуратура вернет взятку Игорю Сечину в полном размере
Государственное обвинение просит для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и огромный штраф.
В частности, помимо 10 лет «строгача» министру возможно предстоит выплатить еще и 500 млн рублей штрафа за взятничество в особо крупных размерах.
Кроме того, прокурор попросил суд вернуть главе «Роснефти» Игорю Сечину 2 млн долларов, сообщает Interfax.
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