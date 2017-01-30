Прокуратура Вашингтона оспорит в суде миграционные указы Трампа

Указы нового главы Белого дома Дональда Трампа об ужесточении иммиграционного контроля являются незаконными и будут опротестованы в суде. Такое заявление сделал генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.

По словам Фергюсона, иск будет подан в федеральный суд Сиэтла в течение дня, это обращение поддержит ряд крупных технологических компаний, включая Amazon и Expedia, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Таким образом Вашингтон станет первым штатом, обратившимся в суд с целью приостановить действие президентских иммиграционных указов.

Ранее Трамп подписал несколько указов, предусматривающих приостановку программы размещения в США беженцев, а также введение временного запрета на въезд в страну гражданам семи мусульманских государств - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.