Прокуратура Украины завела дело на участников экономического форума в Ялте

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против иностранных участников III Ялтинского международного экономического форума, говорится в сообщении украинского ведомства.

Как уточняется в материале, сведения по факту нарушения «порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее иностранцами, которые 20-22 апреля 2017 года участвовали в так называемом III Международном экономическом форуме, который проходил в Ялте» внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее МИД Украины в связи с проведением мероприятия в Крыму направил ноту протеста в российский МИД. Отмечается, что III Ялтинский международный экономический форум посетили более 2 тысяч гостей из 46 стран мира, сообщает «МК».

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.

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