Прокуратура Украины проверит «Правый сектор» на причастность к стрельбе на Майдане

Генеральной прокуратуре Украины решением Печерского районного суда Киева предоставлено право получить доступ к конфиденциальной информации для проверки членов экстремистской организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ организация), а также партии «Братство» на предмет их причастности к убийства на Майдане в феврале 2014 года.

«На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации «Правый сектор», которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы «Днепр», откуда они были выселены в январе 2015 года», - цитирует постановление суда ТАСС со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Следователям Генпрокуратуры, в частности, разрешено получить информацию от операторов сотовой связи о переговорах проверяемых граждан в период с 1 января 2014 года по 16 декабря 2016 года.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил суду, что стрельба по участникам акций протеста и представителям правоохранительных органов велась из одних и тех же окон расположенных поблизости от Майдана зданий.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения «Беркут».

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