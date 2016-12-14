Прокуратура Украины ошибочно обвинила Минобороны в закупке негодных вертолетов

Президент и генеральный конструктор акционерного общества «Мотор-Сич» Вячеслав Богуслаев заявил, что следователи прокуратуры Южного региона Украины ошибочно обвинили Министерство обороны в закупке непригодных для военных целей вертолетов, потому что не разобрались в том, что летательные аппараты бывают разными.

- Это заявление – ошибка: военная прокуратура просто пока не разобралась в том, что вертолеты бывают разные. Например, транспортно-десантные вертолеты, согласно техническому заданию, не могут иметь и не имеют оборудования и технических характеристик боевых вертолетов. Они предназначены для других целей: для переброски боевой силы и именно этим характеристикам должны соответствовать и отвечают. Прокуратура просто пока в этом не разобралась, разберется и все будет нормально, - цитирует Богуслаева ТАСС со ссылкой на «Укринформ».

Ранее в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников Министерства обороны Украины, которые подозреваются в закупке для армии непригодные к использованию в военных целях вертолеты и нанесении государству ущерба сумму почти в полмиллиона долларов.