Прокуратура Турции назвала заказчиков убийства посла РФ

Прокуратура Турции назвала сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена заказчиками убийства посла России Андрея Карлова.

По данным следствия, исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе организации FETO, лидером которой является Гюлен.

Также следователи узнали, что у Алтынташа была встреча с одним из фетхуллахистов на Кипре, где он мог получить инструкции по убийству посла Карлова.

Российский дипломат Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в Турции – он был застрелен на фотовыставке в Анкаре. Убийца - бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован.

Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, власти Анкары называют главным организатором неудачной попытки военного переворота в Турции, которая была предпринята в ночь на 16 июля 2016 года, сообщает «ТВ Центр».