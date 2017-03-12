Прокуратура США не стала возражать против пересмотра дела Бута

Прокуроры США не стали передавать в Верховный суд возражения против прошения стороны защиты Бута об отмене приговора.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС, который познакомился с материалами суда.

Адвокаты Бута направили прошение в феврале. В нем говорится, что апелляционный и окружной суды Нью-Йорка неправильно применили правовые нормы для оценки представленных фактов о том, что прокуратура утаила доказательства, имеющие оправдательный характер.

Адвокат осужденного россиянина Алексей Тарасов не исключил, что данное решение имело отношение к увольнению прокурора Прита Бхарары, который играл важную роль в процессе.

Когда Верховный суд объявит о том, будет ли дело рассматриваться дальше, пока неизвестно.

Бута задержали в 2008 году по запросу США в столице Таиланда. Его обвиняли в незаконных поставках оружия террористической группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Он был приговорен к 25 годам заключения и денежному штрафу в 15 миллионов долларов.

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