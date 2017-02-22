Прокуратура раскопала в «Почте России» возможные махинации с премиями топ-менеджерам

По итогам 2014 и 2015 гг. глава почтового ведомства Дмитрий Страшнов премировал своих заместителей на 89,5 млн. руб. и на 179,5 млн. рублей соответственно. В прокуратуре эти выплаты считают нарушением порядка, утвержденного самим Страшновым, в связи с чем надзорный орган направил соответствующие материалы в Следственный комитет.

«Почта России» объясняет такие солидные премиальные тем, что за указанные два года компания показала чистую прибыль в размере 1,253 и 1,578 млрд. рублей. В прокуратуре же изучили статистику и пришли к заключению, что в 2014 году продажи «Почты России» упали, и компания понесла убыток в 4 млрд. рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».

В 2015 году продажи «Почты России» выросли на 6%, но одновременно с ростом тарифов в среднем на 11,4 процента. В прокуратуре сделали вывод, что чистая прибыль компании за 2014 и 2015 годы образовалась исключительно за счет целевого финансирования из госбюджета в объеме 6,462 млрд. рублей.

Эти расчеты дали прокуратуре повод направить в Следственный комитет материалы о возбуждении в отношении Страшнова уголовного дела по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»). Это уже вторая после ноября 2016 года попытка начать уголовное преследование главы «Почты России» по этой статье.