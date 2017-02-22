Прокуратура раскопала в «Почте России» возможные махинации с премиями топ-менеджерам

По итогам 2014 и 2015 гг. глава почтового ведомства Дмитрий Страшнов премировал своих заместителей на 89,5 млн. руб. и на 179,5 млн. рублей соответственно. В прокуратуре эти выплаты считают нарушением порядка, утвержденного самим Страшновым, в связи с чем надзорный орган направил соответствующие материалы в Следственный комитет.

«Почта России» объясняет такие солидные премиальные тем, что за указанные два года компания показала чистую прибыль в размере 1,253 и 1,578 млрд. рублей. В прокуратуре же изучили статистику и пришли к заключению, что в 2014 году продажи «Почты России» упали, и компания понесла убыток в 4 млрд. рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».

В 2015 году продажи «Почты России» выросли на 6%, но одновременно с ростом тарифов в среднем на 11,4 процента. В прокуратуре сделали вывод, что чистая прибыль компании за 2014 и 2015 годы образовалась исключительно за счет целевого финансирования из госбюджета в объеме 6,462 млрд. рублей.

Эти расчеты дали прокуратуре повод направить в Следственный комитет материалы о возбуждении в отношении Страшнова уголовного дела по статье 201 УК РФ («Злоупотребление служебным положением»). Это уже вторая после ноября 2016 года попытка начать уголовное преследование главы «Почты России» по этой статье.

Новости по теме
Теги:
Организации: СКР, Генпрокуратура
Следующая новость В Госдуме предложили назвать именем Чуркина улицу в Москве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО