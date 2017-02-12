Прокуратура проверяет информацию о падении вертолета на Алтае

В Западно-Сибирскую прокуратуру поступило сообщение о крушении вертолета в Республике Алтай недалеко от Телецкого озера. Предварительно сообщается, что на борту находилось пять человек.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства: «12 февраля 2017 года в в 20.00 (16.00 мск) в Турочакском районе Республики Горный Алтай потерпел крушение вертолет Robinson-66».

На место происшествия выехала аэромобильная группа ГУ МЧС России по Республике Алтай и сотрудники регионального поисково-спасательного отряда МЧС. В центре МЧС Алтайского филиала сообщили, что «в готовности к вылету находятся два вертолета Ми-8 МЧС России с водолазами на борту».

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Места: Россия
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