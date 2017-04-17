Прокуратура РФ проверит факты притеснения геев в Чечне

В Генеральную прокуратуру РФ поступили запросы уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой и издания «Новая газета» по факту предполагаемого массового похищения людей в Чечне.

1 апреля 2017 года «Новая газета» сообщила, что в Чечне начали массово задерживать мужчин, заподозренных в гомосексуальности. Кроме того, по данным издания, несколько человек было убито, отмечает РБК.

Газета назвала волну задержаний «профилактической зачисткой», которая была начата в связи с намерениями ЛГБТ-активистов из других регионов провести акции в нескольких городах Северного Кавказа.

В настоящее время органами прокуратуры Чеченской Республики и правоохранительными органами региона организованы проверки по факту предполагаемого похищения людей. Теперь к ним присоединится и Генеральная Прокуратура РФ.