Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме в Рязани

Сотрудники прокуратуры после взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Рязани проверят соблюдение законодательства при эксплуатации бытового газа и работу профильных оперативных служб.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Сегодня утром в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Погибли три человек, еще 15 пострадали.

- В связи с происшествием прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, работу оперативных служб, которые принимают сообщения об утечках газа, а также деятельность организаций, осуществляющих техническое обслуживание газовых сетей, - отмечается в релизе.