Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме в Рязани
Сотрудники прокуратуры после взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Рязани проверят соблюдение законодательства при эксплуатации бытового газа и работу профильных оперативных служб.
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Сегодня утром в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Погибли три человек, еще 15 пострадали.
- В связи с происшествием прокуратура проверит соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, работу оперативных служб, которые принимают сообщения об утечках газа, а также деятельность организаций, осуществляющих техническое обслуживание газовых сетей, - отмечается в релизе.
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