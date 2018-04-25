Прокуратура потребовала закрыть горевший ТЦ в Москве

Столичная прокуратура попросила суд о закрытии торгового центра «Персей для детей» до тех пор, пока не будут установлены все допущенные в здании нарушения правил пожарной безопасности.

Сейчас, в соответствии с определением суда, работа ТЦ приостановлена на 90 суток, передает ТАСС.

Пожар в торговом центре произошел в начале месяца. Он привел к гибели одного человека. Кроме того, при ликвидации возгорания пострадали шестеро спасателей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Предполагается, что причиной пожара могла стать неисправность освещения, сообщает «ТВ Центр».

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