Прокуратура попросила суд лишить Мару Багдасарян водительских прав
Прокуратура Савеловского района города Москвы направила в суд иск о лишении водительских прав скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян.
Иск был подан по результатам проверки сведений о наличии у Багдасарян медицинских противопоказаний к вождению транспортных средств. Данная информация подтвердилась, пояснили, ТАСС в пресс-службе прокуратуры.
Ранее суд арестовал Багдасарян на 15 суток за уклонение от отбывания обязательных работ. Ранее ей также были назначены два административных ареста и штрафы на общую сумму в 140 тысяч рублей за многочисленные нарушения ПДД.
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