Прокуратура попросила лишить Караулову свободы на пять лет

Представитель гособвинения попросил Московский окружной военный суд приговорить экс-студентку МГУ Варвару Караулову, обвиняемую в попытке примкнуть в группировке ДАИШ (запрещена в РФ) к пяти годам лишения свободы.

По его мнению, вина Карауловой полностью доказана материалами дела и показаниями свидетелей. Прокурор считает, то ее исправление невозможно без изоляции от общества, передает РИА «Новости». Прокурор также отметил, что бывшая студентка опасна для общества, поскольку интересовалась минно-взрывным делом.

Защита Карауловой, в свою очередь, настаивает на ее невиновности. Неудавшуюся попытку экс-студентки уехать в Сирию адвокаты объясняют ее желанием выйти замуж за возлюбленного, с которым она познакомилась в интернете.

Караулова была задержана на сирийско-турецкой границе в начале июня прошлого года, а затем арестована за попытку примкнуть к террористам. Ее родители утверждают, что она стала жертвой влюбленности в виртуального жениха, оказавшегося вербовщиком ДАИШ.