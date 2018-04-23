Прокуратура назвала сроки для «приморских партизан»
Участники банды «приморских партизан» могут провести за решеткой более ста лет.
В настоящее время краевой суд Приморья пересматривает эпизод уголовного дела, связанный с убийством четырех человек в 2009 году. Сторона обвинения просит для четырех бандитов наказание в виде лишения свободы на сроки от 21 года 10 месяцев до 25 лет. Еще одного преступника прокуратура предлагает отправить в колонию на восемь лет, сообщает Ura.ru со ссылкой на российские СМИ.
Нынешний процесс – третий по счету. В 2016 году присяжные признали участников банды невиновными, однако это решение было отменено Верховным судом РФ, который обнаружил нарушения при формировании состава присяжных.
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