Прокуратура назвала сроки для «приморских партизан»

Участники банды «приморских партизан» могут провести за решеткой более ста лет.

В настоящее время краевой суд Приморья пересматривает эпизод уголовного дела, связанный с убийством четырех человек в 2009 году. Сторона обвинения просит для четырех бандитов наказание в виде лишения свободы на сроки от 21 года 10 месяцев до 25 лет. Еще одного преступника прокуратура предлагает отправить в колонию на восемь лет, сообщает Ura.ru со ссылкой на российские СМИ.

Нынешний процесс – третий по счету. В 2016 году присяжные признали участников банды невиновными, однако это решение было отменено Верховным судом РФ, который обнаружил нарушения при формировании состава присяжных.