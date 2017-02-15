Прокуратура назвала горящий в Краснодаре дом самовольной постройкой
Шестиэтажный дом в Краснодаре, который продолжают тушить пожарные, прокуратура региона назвала самовольной постройкой.
Ведомство начало проверку начало проверку соблюдения градостроительного законодательства при возведении данного дома, сообщает ТАСС.
Самовольное строительство дома подтвердили местные власти. «По данному микрорайону - весь он построен самостройно... Этот дом тоже самострой, по предварительным данным, построен в 2010 году», - цитирует агентство мэра краевого центра Евгения Первышова. Чиновник отметил, что в связи с происшествием в районе пожара будет введен режим локальной ЧС.
В региональном СКР агентству рассказали, что на место пожара выехала следственная группа.
Следующая новость В Туркмении помилованы более 800 человек
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии