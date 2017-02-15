Прокуратура назвала горящий в Краснодаре дом самовольной постройкой

Шестиэтажный дом в Краснодаре, который продолжают тушить пожарные, прокуратура региона назвала самовольной постройкой.

Ведомство начало проверку начало проверку соблюдения градостроительного законодательства при возведении данного дома, сообщает ТАСС.

Самовольное строительство дома подтвердили местные власти. «По данному микрорайону - весь он построен самостройно... Этот дом тоже самострой, по предварительным данным, построен в 2010 году», - цитирует агентство мэра краевого центра Евгения Первышова. Чиновник отметил, что в связи с происшествием в районе пожара будет введен режим локальной ЧС.

В региональном СКР агентству рассказали, что на место пожара выехала следственная группа.