Прокуратура наказала семь авиакомпаний за задержку рейсов из Москвы

Транспортная прокуратура России оштрафовала семь авиакомпаний, по вине которых были задержаны рейсы из московских аэропортов. Об этом рассказал старший помощник прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Она пояснила, что причиной задержки большинства рейсов стали погодные условия, однако в ряде случаев имели место техническое состояние самолетов и отсутствие резервных лайнеров.

Наказаниям подверглись такие авиакомпании, как «Аэрофот», «Победа», «Северный Ветер», «РусЛайн», «Газпром авиа», Royal Flight и Red Wings. Виновные в задержке рейсов были оштрафованы: на 25 тысяч рублей - физические лица, на 100 тысяч - юридические лица.

Как пишет ТАСС, четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Информация о нарушениях при предоставлении услуг по перевозке пассажиров передается в Роспотребнадзор, который занимается защитой прав потребителей.

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