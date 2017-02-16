Прокуратура Москвы составила портрет среднестатистического преступника, которым оказался мужчина в возрасте от 30 до 49 лет со средним образованием и отсутствием постоянного дохода.

Согласно статистике прокуратуры за прошедший год, на долю мужчин приходится более 80 процентов совершенных преступлений.

При этом 16,7 процента совершили преступление в состоянии алкогольного, а 5,2 процента - под воздействием наркотиков.

Несовершеннолетние в 2016 году совершили на 14 процентов меньше преступлений, чем годом ранее. Приезжие стали совершать на 8,6 процентов меньше преступлений в Москве.

Число зарегистрированных преступлений в Москве в 2016 году также сократилось. В первую очередь за счет снижения числа краж, которые составляют 51 процент от общего числа преступлений в столице.

Общая раскрываемость преступлений в столице осталась на уровне 27 процентов, сообщает ТАСС.