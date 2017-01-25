Прокуратура Франции начала проверку незаконного трудоустройства супруги Фийона

В отношении супруги стремительно набирающего популярность кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона финансовой прокуратурой Пятой республики инициирована проверка по подозрению в незаконном трудоустройстве.

По данным французских СМИ, в период с 1992 по 2002 год Пенелопа Фийон заработала 500 тысяч евро на посту помощницы члена парламента, получая зарплату из государственных фондов, однако доказательств того, что она действительно работала на этой должности, нет, - сообщает RT со ссылкой на Le Parisien.

Бывший премьер-министр Франции Фийон выдвинут кандидатом в президенты страны от партии «Республиканцы». В своих выступлениях он неоднократно высказывался за отмену санкций в отношении России, а также заявил, что Евросоюз принял излишне поспешное решение об ассоциации с Украиной.

Фийон заявил, что возмущен сообщениями об инициированной прокуратурой проверке и комментариями к этой новости. «Только из-за того, что Пенелопа - моя жена, он не должна работать?» - заявил кандидат в президенты.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля. Второй, если ни один из кандидатов не обеспечит себе победу в первом туре, - 7 мая.