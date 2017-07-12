Прокуратура будет контролировать цены в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил прокуратуре региона взять под контроль цены на продукты и услуги в курортной зоне полуострова.

Он отметил, что торговцы в разы завышают цены, что является неприемлемым.

По словам Аксенов отметил, туристы жалуются на цены, не соответствующие качеству услуг и товаров, сообщает Life.

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