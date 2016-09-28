В МИД РФ прокомментировали выводы следователей по делу о сбитом «Боинге»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что выводы прокуратуры Нидерландов по расследованию катастрофы рейса MH17 над Украиной можно назвать предвзятыми и политически мотивированным.

- Россия разочарована тем, что ситуация вокруг расследования катастрофы «Боинга» не меняется. Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано, - цитирует Захарову Интерфакс.

Захарова призвала другие страны работать совместно и опираться только на факты.

- Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе, отведя нашим усилиям лишь второстепенную роль. Звучит как злая шутка, но Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, подарив ей возможность подделывать доказательства и оборачивать дело в свою пользу, - сказала она.

Сегодня появилась информация, что ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит «Боинг», находился на территории, подконтрольной ополченцам Донбасса.

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