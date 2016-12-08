В МИД РФ прокомментировали угрозу Запада новыми санкциями
Угрозы Запада ввести в отношение России новые санкции в связи ситуацией в Сирии являются свидетельством его политического бессилия. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, заявления Запада – саморазоблачительный и трусливый шаг, не вызывающий ничего, кроме иронии. Кроме того, угрозы санкциями служат подтверждением правоты России, передает ТВЦ.
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