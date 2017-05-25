В МИД РФ прокомментировали совет Керри по изучению русского языка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова откликнулась на рекомендацию экс-госсекретаря США Джона Керри американским студентам изучать русский язык.

«Не знаю, какие учебники по русскому языку нужно покупать «с этой» администрацией США, а «с прошлой» следовало бы накануне наступления юбилейного 2017 приобрести томик Владимира Владимировича», - цитирует ее запись в соцсети «ФедералПресс».

Захарова привела отрывок из стихотворения Маяковского: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». При этом она добавила, что МИД следовало бы подарить Керии сборник стихов поэта.

Ранее Керри, выступая перед студентами Гарварда, посоветовал им учить русский язык для того, чтобы иметь возможность оказывать влияние на правительство при нынешней администрации Белого дома.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
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