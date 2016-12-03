В МИД прокомментировали отказ США от сотрудничества с российскими военными

Российская сторона не удивлена решением конгресса США о запрете сотрудничества между двумя странами в военной сфере. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что в этом нет ничего нового, аналогичный закон принимался американскими конгрессменами и в прошлом году. Лавров пояснил, что в настоящее время контакты между российскими и американскими военными ограничиваются договоренностью об избежании инцидентов в воздухе, сообщает ТАСС.

«К сожалению, в том, что касается борьбы с терроризмом, у нас такой слаженности не наблюдается», - сказал министр. При этом он добавил, что Россия готова немедленно отправить своих экспертов в Женеву для осуждения предложения Вашингтона по ситуации в сирийском Алеппо. Лавров подчеркнул, что на такой встрече должны быть определены конкретные сроки разрешение ситуации в регионе и освобождения города от боевиков.