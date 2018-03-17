В ЛНР прокомментировали новый формат военной операции в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что руководство Украины готовится к эскалации конфликта в связи с введением нового формата операции в Донбассе.

Он сказал: «Пересмотр системы управления в зоне боевых действий демонстрирует подготовку Киева к возможным обострениям на линии соприкосновения. Такие действия никак нельзя назвать мирными».

Мирошник подчеркнул, что данные шаги опровергают ранее сделанные президентом Украины Петром Порошенко заявления о поиске политико-дипломатического выхода из сложившейся ситуации, передает «РИА Новости». 16 марта украинский лидер заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе изменен на «операцию объединенных сил».

Ранее 18 января на Украине приняли закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко распорядился подготовить предложения по смене формата операции в регионе, а именно завершить «антитерористическую операцию» и начать военную.