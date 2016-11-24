МИД РФ прокомментировал заявление Кабмина ФРГ о сирийском Алеппо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова члена Кабинета министров Германии Штеффена Зайберта о том, что без российской поддержки правительство Башара Асада не смогло бы вести войну против собственного народа в Сирии.

- Со стороны федерального правительства ФРГ прозвучали заявления о шокирующих ударах сирийского правительства по городу Алеппо. Звучали фразы о том, что без большой военной поддержки России режим Асада не смог бы вести войну против собственного населения. Действительно, без большой военной поддержки РФ прогрессивная западная общественность, особенно немецкая, сегодня тряслась бы от страха и ужасалась зверствам игиловцев, которые уже захватили бы и Сирию, и сопредельные страны региона, но, самое главное, они добрались бы до Европы, - цитирует Захарову ТАСС.

Глава департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства подчеркнула также, что если бы не Россия, Европа сталкивалась бы не с отдельными терактами, а с полномасштабной войной на ее территории.