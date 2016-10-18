МИД РФ прокомментировал ситуацию с закрытием счетов Russia Today в Британии

Выступая на онлайн пресс-конференции участников Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-Регион, который проходит в Великом Новгороде, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала благополучно разрешившуюся ситуацию с закрытием счетов российской телекомпании Russia Today в Великобритании.

- Позиция однозначная – наших в обиду не даем. Видимо, нужно дойти до определенного этапа, чтобы отреагировать и показывать той стороне то, как они действуют в зеркальном отражении. Чтобы они почувствовали себя в такой же ситуации. Это очень действенно. Но это выбор не наш, - цитирует Захарову ТАСС.

Ранее сообщалось, что Москва в ответ на меры шотландского банка NatWest в отношении Russia Today пообещала заморозить финансирование «Би-би-си» и подать жалобу на Лондон за нарушение обязательств в области свободы слова.

В результате The Royal bank of Scotland, в которую входит названный банк, передумала закрывать счета.