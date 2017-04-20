МИД РФ прокомментировал решение суда ООН об иске Украины

МИД РФ приветствовал решение международного суда ООН, не поддержавшего заявление Украины о якобы имеющей место «агрессии», «оккупации» или о статусе Крыма, говорится в комментарии российского дипведомства, опубликованном в социальной сети Facebook.

Согласно опубликованному сообщению МИД РФ, важно, что суд ООН занял принципиальную позицию и не поддался на заявления Киева, не относящиеся к сути разбирательства.

Кроме того, суд в Гааге не поддержал претензии Украины относительно того, что Россия осуществляет политику «стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин».

В МИД РФ подчеркнули, что суд без голосования признал, что «претензии Украины к России по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют», сообщает «Экономика сегодня».

Вместе с тем, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму.