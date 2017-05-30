МИД РФ прокомментировал ратификацию соглашения об ассоциации ЕС и Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала для СМИ ратификацию Нидерландами соглашения об ассоциации ЕС и Украины.

По ее мнению, голландские власти обвели свой народ вокруг пальца и «в очередной раз взявшие на вооружение откровенно русофобскую пропаганду».

Что касается украинских властей, то ратификация, по словам Захаровой, еще некоторое время позволит им «продолжать кормить украинцев сказками о «светлом европейском будущем». При этом Киев продолжит игнорировать тот факт, что страна превращается в аграрно-сырьевой придаток Евросоюза.

«Надежда остается на мудрость украинского народа, который сможет во всем разобраться», - приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Соответствующий законопроект вступил в силу после подписания королем Виллемом-Александером.

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