Прожиточный минимум в Москве вырос почти на 400 рублей
По итогам первого квартала прожиточный минимум в Москве в расчете на душу населения увеличился на 382 рублей и достиг 15 тысяч 477 рублей, следует из постановления правительства Москвы, подписанного мэром Сергеем Собяниным.
Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 17 тысяч 624 рублей, что больше на 423 рубля по сравнению с концом 2016 года.
Прожиточный минимум для пенсионеров повышен на 250 рублей – до 10 тысяч 965 рублей, а для детей - на 452 рубля, до 13 тысяч 441 рубля.
Величина прожиточного минимума в Москве устанавливается ежеквартально для начисления социальных выплат, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Петр Порошенко добился встречи с Дональдом Трампом
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии