Прожиточный минимум в Москве вырос почти на 400 рублей

По итогам первого квартала прожиточный минимум в Москве в расчете на душу населения увеличился на 382 рублей и достиг 15 тысяч 477 рублей, следует из постановления правительства Москвы, подписанного мэром Сергеем Собяниным.

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 17 тысяч 624 рублей, что больше на 423 рубля по сравнению с концом 2016 года.

Прожиточный минимум для пенсионеров повышен на 250 рублей – до 10 тысяч 965 рублей, а для детей - на 452 рубля, до 13 тысяч 441 рубля.

Величина прожиточного минимума в Москве устанавливается ежеквартально для начисления социальных выплат, сообщает «Интерфакс».

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