Производство поддельных сигарет пресекли в Калмыкии

В Калмыкии ликвидировали фабрику по изготовлению подпольных сигарет. Производство контрафакта располагалось на окраине Элисты в складских помещениях бывшего завода.

В цеху были оборудованы две производственные линии, они могли выпускать до 40 тыс. пачек сигарет в сутки. Как сообщает телеканал «360», на производстве трудились 18 мигрантов: они жили в административно-бытовом корпусе фабрики.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила: «Было изъято свыше 500 тысяч пачек фальсифицированных табачных изделий с логотипами российских и иностранных производителей, поддельные акцизные марки, сырье в объеме 200 кубометров, нефасованные готовые сигареты, а также фурнитура, заготовки для сигарет, упаковочные материалы и оборудование для изготовления табачной продукции».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Табачная продукция отправлена на экспертизу, а работники цеха – задержаны.