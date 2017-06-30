Производителям разрешат добавлять в водку серебро и золото

Росстандарт намерен корректировать ГОСТ на водку, что позволит добавлять в бутылки серебряные и золотые предметы.

Как удалось узнать «Известиям», о внесении поправок в ГОСТ попросили производители алкоголя, которые хотят использовать изделия из драгоценных металлов при изготовлении и упаковке водки. В Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи (ФИЦПБП) издание заверили, что угрозы для здоровья потребителей это не создаст

По словам маркетологов, использование золотых и серебряных предметов позволит производителям расширить ассортимент и привлечь внимание покупателей к своей продукции. Однако, если водка действительно качественная, то ей не требуется никаких дополнительных украшений.