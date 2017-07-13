Производителям минералки устроят проверку

Минкавказ проведет комплексную проверку производителей бутилированной минеральной воды.

Цель мероприятия – сохранение достояния Кавказских Минеральных Вод – брендов «Нарзан» и «Ессентуки», сообщается на сайте министерства.

«Учитывая лечебный фактор, крайне важно обеспечить сохранение исторической формулы минеральной воды и обеспечить защиту потребителей, чтобы они были уверены, что это действительно та вода, которая оказывает лечебный и профилактический эффект», - заявил глава ведомства Лев Кузнецов.

Отмечается, что к проведению проверки будут привлечены надзорные органы.

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