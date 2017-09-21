Производителей стеклотары обяжут маркировать бутылки

Сенаторы совета Федерации разрабатывают законопроект, ужесточающий наказание за оборот нелегальной алкогольной продукции.

По словам одного из авторов документа сенатора Сергея Рябухина, производители стеклотары должны нести консолидированную ответственность с преступным бизнесом.

Согласно действующему законодательству, за производство и распространение нелегальной алкогольной продукции предусмотрено наказание для тех, кто непосредственно разливает поддельную продукцию по бутылкам, а также для изготовителей фальшивых акцизных марок.

«Чтобы идентифицировать бутылку, в которую разлили опасный для жизни и здоровья человека «самопал», следователям приходится отправлять ее на лабораторные исследования, дабы определить химический состав и каким-то образом выйти на след изготовителя», — пояснил Рябухин в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, самый простой способ идентификации — это законодательно обязать производителей стеклотары маркировать свою продукцию, чтобы любой потребитель смог перевернуть бутылку, посмотреть на донышко и увидеть, что она была изготовлена, к примеру, на Липецком или Владимирском стекольном заводе.

Соответствующие поправки будут внесены в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Законопроект сейчас находится на стадии согласования с Верховным судом, Минюстом и Правительством.

Если поправки будут приняты, то производителям стеклотары с «паленой» водкой внутри будут грозят миллионные штрафы и до 8 лет лишения свободы.