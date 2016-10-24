Производитель «Мистралей» опроверг передачу кораблей России Египтом

В компании DCNS заявили, что Египет не обращался к производителям вертолетоносцев «Мистраль» с просьбой о реэкспорте кораблей в какие-либо третьи страны. Об этом сообщил польский телеканал ТВН24.

«В DCNS напомнили, что Египет приобрел два корабля типа «Мистраль». Поставка первого, получившего название «Гамаль Абдель Насер», была осуществлена 2 июня 2016 года, а второго – «Анвар Садат» - 16 сентября. С марта около 400 египетских моряков прошли подготовку, необходимую для использования этих кораблей. По данным, которыми располагает DCNS, Египет не выступал с какой-либо просьбой о реэкспорте этих кораблей третьим странам», - цитирует «Интерфакс» сообщение телеканала.

Вместе с тем, польские журналисты не исключили, что французский производитель не осведомлен о соглашении между Россией и Египтом, о котором сообщил министр обороны Польши Антони Мачеревич.

Ранее глава военного ведомства страны заявил в парламенте, что Египет передал России два приобретенных у Франции «Мистраля» России за символическую сумму в один доллар. Мачеревич уточнил также, что сделка уже состоялась, о чем ему доподлинно известно из надежных источников.

Ранее сообщалось, что Франция построила два вертолетоносца по заказу России, однако из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма эти корабли не были переданы заказчику, а перепроданы Египту.

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