Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

Известный навесь мир американский производитель гитар Gibson объявил себя банкротом.

По словам исполнительного директора фирмы Генри Юншкевича, в настоящее время идет процесс реорганизации компании.

«На протяжении последних 12 месяцев у нас были существенные успехи в операционной реструктуризации. Мы продали непрофильные бренды, увеличили прибыль и сократили требования к капиталу», — рассказал он.

Компания Gibson в 1950 году выпустила первые электрогитары с цельным корпусом, на которых играли The Beatles, Led Zeppelin, Guns N' Roses, сообщает Life.