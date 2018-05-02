Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве
Известный навесь мир американский производитель гитар Gibson объявил себя банкротом.
По словам исполнительного директора фирмы Генри Юншкевича, в настоящее время идет процесс реорганизации компании.
«На протяжении последних 12 месяцев у нас были существенные успехи в операционной реструктуризации. Мы продали непрофильные бренды, увеличили прибыль и сократили требования к капиталу», — рассказал он.
Компания Gibson в 1950 году выпустила первые электрогитары с цельным корпусом, на которых играли The Beatles, Led Zeppelin, Guns N' Roses, сообщает Life.
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