Производитель гитар Gibson объявил о банкротстве

Известный навесь мир американский производитель гитар Gibson объявил себя банкротом.

По словам исполнительного директора фирмы Генри Юншкевича, в настоящее время идет процесс реорганизации компании.

«На протяжении последних 12 месяцев у нас были существенные успехи в операционной реструктуризации. Мы продали непрофильные бренды, увеличили прибыль и сократили требования к капиталу», — рассказал он.

Компания Gibson в 1950 году выпустила первые электрогитары с цельным корпусом, на которых играли The Beatles, Led Zeppelin, Guns N' Roses, сообщает Life.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость В Ереване протестующие заблокировали министерства

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО