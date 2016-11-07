В США произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в американском штате Оклахома, следует из данных Геологической службы США.

Как уточняется в сообщении, эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Кашинг в 80 километрах от столицы штата.

Известно, что во время катастрофы были частично разрушены несколько зданий, о человеческих жертвах сообщений не поступало, пишет интернет-издание «Дни.ру».