В США произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в американском штате Оклахома, следует из данных Геологической службы США.
Как уточняется в сообщении, эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Кашинг в 80 километрах от столицы штата.
Известно, что во время катастрофы были частично разрушены несколько зданий, о человеческих жертвах сообщений не поступало, пишет интернет-издание «Дни.ру».
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