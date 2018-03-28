На МКС произошла утечка аммиака

На американском сегменте Международной космической станции произошла незначительная течка аммиака.

Уточняется, что астронавты устранят ее во время выхода в открытый космос, запланированного на 29 марта.

«Система управления полетом заметила небольшую утечку аммиака и смогла выявить, где она находится», — сообщил представитель NASA.

Произошедшая утечка не представляет опасности ни для экипажа, ни для самой станции, сообщает «РИА Новости».