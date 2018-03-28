На МКС произошла утечка аммиака
На американском сегменте Международной космической станции произошла незначительная течка аммиака.
Уточняется, что астронавты устранят ее во время выхода в открытый космос, запланированного на 29 марта.
«Система управления полетом заметила небольшую утечку аммиака и смогла выявить, где она находится», — сообщил представитель NASA.
Произошедшая утечка не представляет опасности ни для экипажа, ни для самой станции, сообщает «РИА Новости».
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